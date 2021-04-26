61-летний барнаулец позарился на детский велосипед

Транспорт вернули владелице Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле раскрыли кражу велосипеда у 11-летней девочки. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, подозреваемым оказался 61-летний барнаулец, который уже признался в содеянном.

- Вдень совершения кражи девочка встретилась с подругами у гаражного массива, а велосипед поставила у мусорного контейнера. Отойдя от велосипеда приблизительно на 20 метров, школьница начала общаться со сверстницами и не всегда проверяла транспортное средство. Расставшись с подругами, девочка направилась к велосипеду, но обнаружила его пропажу, - отметили в полиции.

Когда ребенок рассказала о произошедшем матери, женщина написала заявление о краже в отдел по Железнодорожному району города. Небольшой велосипед стоил 20 тысяч рублей.

Вскоре полицейские вышли на след подозреваемого. Им оказался ранее не судимый мужчина 1960 года рождения. Он во всем признался и сказал, что хотел продать велик, но не успел. В итоге транспорт вернули владелице.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.