Региональные промышленники поддерживают алтайских студентов именными стипендиями

Сертификаты на получение именной стипендии вручил Виктор Мещеряков Фото: предоставлено пресс-службой

Попечительский совет Алтайского государственного технического университета, в который входят, в том числе руководители ведущих предприятий Алтайского края, назвал имена очередных студентов, которым будут выплачивать дополнительные именные стипендии из фонда Попечительского совета.

В этом году в списке шесть учащихся АлтГТУ: студентка института биотехнологии пищевой и химической инженерии Штепенко Диана, студентка строительно-технологического факультета Кобзева Анастасия, студентка факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта Болтобаева Амина, студентка факультета специальных технологий Керекелицина Татьяна, студентка энергетического факультета Постоянкова Ксения, магистрант факультета специальных технологий Маценко Илья.

Сертификаты на получение именной стипендии студентам сегодня вручил исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края, председатель Попечительского совета АлтГТУ Виктор Мещеряков.

По его словам, в Алтайском крае идет планомерная работа по стимулированию выпускников вузов инженерных специальностей трудоустраиваться на предприятиях края. «Наша общая задача – мотивация молодых специалистов и обеспечение их хорошими условиями труда. Эту работу мы совместно с нашим Алтайским государственным техническим университетом и промышленниками стремимся выполнять. В регионе открыт Центр опережающей профессиональной подготовки, который стал оператором для профессиональной ориентации, обучения, переподготовки, повышения квалификации специалистов по востребованным, новым и перспективным профессиям. В АлтГТУ совместно с Попечительским советом мы проводим большую профориентационную работу, привлекаем студентов к реальным практическим задачам производства. А стипендия – это благодарность за стремление молодежи заниматься научной и практической деятельностью», – отметил Виктор Мещеряков.

Стипендия Попечительского совета назначается студентам, добившимся значительных успехов в учебе, научно-исследовательской работе, инновационной деятельности во время производственных практик. Для бакалавров денежное поощрение составляет 3000 рублей, для обучающихся по направлениям магистратуры - 5000 рублей.

Решение об учреждении собственной стипендии, которая станет не просто финансовой поддержкой студентов университета, но и послужит мотивацией к отличной учебе и работе на благо родного региона, было принято Попечительским советом АлтГТУ в декабре 2018 года.

Ученым вуза за достижения в области научных исследований, завершившихся внедрением в региональную промышленность новой техники, технологий и материалов, также назначается премия Попечительского совета.

Справка: Попечительский совет АлтГТУ создан в апреле 2014 года. Главной целью совета вуза является содействие в решении актуальных задач развития образовательного учреждения, формирование его как центра подготовки высококвалифицированных специалистов и реализация программ трудоустройства выпускников. В состав структуры входят руководители ведущих предприятий, представители органов государственной власти, общественных объединений Алтайского края. За последние несколько лет в кооперации с производственниками технический вуз открыл более двух десятков базовых кафедр и научно-производственных центров на базе предприятий Алтайского края, договорился о целевой подготовке студентов. Председатель совета – исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края Виктор Мещеряков.