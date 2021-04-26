В Барнауле показали праздничные плакаты к 76-летию Победы

Серию плакатов разместят в городе в преддверии 9 мая. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Администрация Барнаула показала эскизы праздничных плакатов, разработанных к 76-ой годовщине Великой Победы. Как сообщили в мэрии, серию плакатов разместят в городе в преддверии 9 мая.

- На плакатах изображены 30 Героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войны. Девять плакатов посвящены Героям Советского Союза, именами которых названы улицы города. На одном плакате изображен комдив Баклаков - первый командир 28 лыжной бригады, сформированной на Алтае. 20 плакатов посвящены летчикам – Героям Советского Союза, многие из которых окончили Барнаульский аэроклуб, - рассказали в администрации.

Для размещения плакатов задействуют не меньше 100 рекламных конструкций, а также электронные экраны. Эскизы, кстати, могут использовать и различные предприятия города для оформления зданий к празднику.

Также в краевой столицы разместят традиционные конструкции из флагов. Они появятся на знаковых площадях и улицах Барнаула. Праздничное оформление планируют завершить к 30 апреля.