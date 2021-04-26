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Здоровье26 апреля 2021 7:31

На Алтае за сутки зарегистрировали еще восемь летальных исходов от ковида

Общее число умерших достигло 2936 человек
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Общее число умерших достигло 2936 человек

Общее число умерших достигло 2936 человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за сутки зарегистрировали еще девять смертей. Как сообщает краевой оперштаб, все скончавшиеся были заражены коронавирусом.

- Умерло 2 936 человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 041 человек; иные причины смерти – 895 человек, - отметили в штабе.

Таким образом в восьми случаях причиной смерти стал именно ковид.

Общая статистика заболеваемости на 26 апреля выглядит следующим образом:

- 49 345 заболевших;

- 44 195 выздоровевших;

- 959 человек с ковидом и 227 пациентов с пневмонией лечатся в госпиталях;

- 220 человек находятся в тяжелом состоянии, 78 из них подключены к ИВЛ;

- 6 бессимптомников и 48 пациентов с пневмонией наблюдаются амбулаторно.

Также в крае полным ходом идет вакцинация против коронавируса. Алтайский край получил уже 250 587 комплектов вакцины. Прививается сейчас 173802 человека, из них 74626 получили первую прививку, 99716 – полный комплект.

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