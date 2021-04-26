В Камне-на-Оби утонул рыбак из-за перевернувшейся лодки

Позднее тело погибшего достали из-под лодки Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь с 23 на 24 апреля в Камне-на-Оби погиб рыбак. Как сообщают «Каменские известия», он и его друг плыли по Оби проверять сети, но лодка в один момент перевернулась.

- Около полуночи двое рыбаков поплыли проверять сети. Метрах в 20-25 от берега лодка начала раскачиваться и перевернулась. Один из рыбаков смог выплыть, частично сняв верхнюю одежду, второму выбраться не удалось, - пишет издание со ссылкой на исполняющего обязанности руководителя Каменского следственного отдела Николая Телинга.

Позднее тело погибшего достали из-под лодки.

- По данному факту проводится проверка, - пояснил Телинг.