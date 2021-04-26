В Алтайском крае растет число природных пожаров

Необходимо не допустить, чтобы огонь переходил на населенные пункты Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае неуклонно растет количество ландшафтных пожаров. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, факторами, которые приводят к возгораниям, становятся теплая и сухая погода, дачный сезон и выезды на природу, а также неосторожное обращение с огнем.

- Только 25 апреля, с начала суток и по состоянию на 15:00, в регионе ликвидировано 64 пожара, из них в 11 случаях горел мусор, в 44 - прошлогодняя трава, - подчеркнули в управлении.

Спасатели стараются стабилизировать обстановку. Так, необходимо не допустить, чтобы огонь переходил на населенные пункты – это главная задача. Для этого созданы временные пожарные посты, на которых дежурят расчёты пожарно-спасательных подразделений. Также спасатели проводят рейды и следят за обстановкой с помощью беспилотной авиации.

- К сожалению, многие наши сограждане забывают о том, что в сухую и ветреную погоду стоит быть особенно осторожным при обращении с огнем. Прошлогодняя трава легко загорается от любой искры. Горение травы, сухостоя – процесс неуправляемый, остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые дачные поселки и деревни, - добавили в МЧС.

Жителей Алтайского края просят помнить о соблюдении правил безопасности в пожароопасный период и не поджигать сухую траву.