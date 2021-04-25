Синоптики оценили шансы на жаркое и засушливое лето в Алтайском крае

Наиболее теплым месяцем будет июнь Фото: Олег УКЛАДОВ

Лето в Алтайском крае будет не жарким, по сравнению с прошлым годом. Как сообщила начальник новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик в разговоре с корреспондентом ТАСС, самым теплым месяцем будет июнь.

- Лето ожидается не жарким, наиболее теплым месяцем будет июнь, а июль, который климатически самый теплый месяц, уже не первый год предполагается в пределах нормы, - говорит специалист.

В мае на юге края температура будет выше нормы на один градус. В июне температура на большей части территории не будет превышать средних значений – это 17-18 градусов.

Что касается осадков, то их количество может выйти за пределы нормы лишь в западных районах региона.