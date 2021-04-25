Очевидцы: лес горит возле барнаульского поселка Фирсово

На место уже вызвали спасателей. Скриншот видео с паблика "Барнаул22", автор - Максим Ефименко

Сегодня, 25 апреля, очевидцы в социальных сетях сообщили о пожаре возле барнаульского поселка Фирсово. По словам подписчика паблика «Барнаул 22», горят леса.

- В МЧС уже позвонил. Жесть какая-то. Там же и леса, и поля, - говорит барнаулец на видео, опубликованном в группе.

Судя по кадрам, пожар масштабный – клубы дыма видно за несколько километров.

Ранее в ГУ МЧС по Алтайскому краю предупредили о том, что 25-26 апреля на большей части территории региона ожидается высокая пожароопасность (4 класс горимости). Жителям стоит осторожнее обращаться с огнем и оперативно сообщать о возгораниях.

- Любую информацию относительно нарушения норм пожарной безопасности вы можете сообщить, позвонив на Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю - 8 (3852) 65-82-19. При пожаре звоните по номеру 101, - пояснили в управлении.