Еще одно историческое здание в Бийске стало жертвой пожара

Огонь начал распространяться внутри здания. Скриншот страницы "Инцидент Бийск"

В ночь с 24 на 25 апреля в Бийске загорелось историческое здание – торговый дом купца Хакина. Как сообщает «Бийский рабочий», огонь начал распространяться внутри здания. Кадры с места происшествия прислали очевидцы.

- Могли бомжи туда залезть. Тогда вопрос к Отделу культурно-исторического наследия и туризма: почему здание не законсервировано и доступ в него не закрыт. Но мог быть и поджог. Это такая система: памятник сгорает, его признают не подлежащим восстановлению и участок отдают под застройку, - пишет один из комментаторов в социальных сетях.

На протяжении многих лет здание не эксплуатировалось: все входы были законсервированы, но разбитые окна позволяли без труда пролезть внутрь.

Напомним, торговый дом был построен в 1900 году на пересечении улиц Двойных и Льва Толстых. Он признан памятником архитектуры. Примечательно, что здание стоит напротив пассажа Андрея Фирсова, в котором тоже произошел пожар.

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