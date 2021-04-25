Алтайская вокалистка представляет край на всероссийском конкурсе «Новая звезда - 2021»

Организаторами конкурса являются телеканал «Звезда» и Минобороны России. Фото: Минкультуры АК

Певица из Барнаула Ольга Шевченко участвует во всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда - 2021». Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, организаторами конкурса являются телеканал «Звезда» и Минобороны России.

- Это масштабное музыкальное состязание, в котором участвуют представители 85 субъектов России. Алтайский край на проекте представляет Ольга Шевченко. Участница с детства занималась в музыкальной школе по классу фортепиано и пела в эстрадной студии. Ольга окончила эстрадно-джазовое отделение Алтайского краевого колледжа культуры и экономический факультет Алтайского государственного аграрного университета, участвовала в движении Российских студенческих отрядов, - отметили в региональном Минкультуры.

К слову, Ольга обладает не только прекрасными вокальными данными, но и сама пишет стихи и музыку. На проекте она планирует представить свою новую песню.

Телезрители могут поддержать своих фаворитов путем СМС-голосования. Эфиры проходят еженедельно с 17 апреля. Финал конкурса состоится 13 и 14 июня.