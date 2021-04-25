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Звезды25 апреля 2021 6:12

В алтайском музее выбирают имя лосю-альбиносу

Горожанам предлагают проголосовать за наиболее понравившийся вариант
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Горожанам предлагают проголосовать за наиболее понравившийся вариант. Скриншот сюжета "Вести22"

Горожанам предлагают проголосовать за наиболее понравившийся вариант. Скриншот сюжета "Вести22"

В Алтайском краеведческом музее придумывают имя экспонату. Как сообщают «Вести 22», речь идет о лосе-альбиносе.

- Сегодня имена разные: Беляш, Захар, Иосиф, Саша Белый. Хочется, чтобы его имя было близко абсолютно всем! Поэтому мы всё ещё ждём ваших предложений, - отметила директор Алтайского государственного краеведческого музея Наталья Вакалова.

К слову, вопрос об имени лося встал во время финальных экскурсий. После этого руководство музея и решило провести конкурс. Вскоре уже начнется голосование, поэтому всех барнаульцев ждут на странице музея в инстаграме.

Напомним, сейчас краеведческий музей находится на реконструкции. Весной там планируют разобрать основные экспозиционные залы.

Культура