Текущий ремонт дорог начался в Барнауле

Ремонт дорог в Барнауле Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Сегодня, 24 апреля, в Барнауле началась подготовка площадок проезжих частей к текущему ремонту дорог, - сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

- Фрезерование поврежденного асфальта ведется на проспекте Ленина в границах улицы Димитрова и площади Октября, а также на площади Победы, - уточняет источник.

Работы проводя сотрудники МБУ «Автодорстрой». Всего по муниципальному заданию на текущий год запланирован текущий ремонт на общей площади в 68,3 тысяч квадратных метров. Стоимость работ – свыше 67,5 млн рублей.