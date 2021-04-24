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Общество24 апреля 2021 17:56

Текущий ремонт дорог начался в Барнауле

Сейчас дорожники работают в центре города
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Ремонт дорог в Барнауле

Ремонт дорог в Барнауле

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Сегодня, 24 апреля, в Барнауле началась подготовка площадок проезжих частей к текущему ремонту дорог, - сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

- Фрезерование поврежденного асфальта ведется на проспекте Ленина в границах улицы Димитрова и площади Октября, а также на площади Победы, - уточняет источник.

Работы проводя сотрудники МБУ «Автодорстрой». Всего по муниципальному заданию на текущий год запланирован текущий ремонт на общей площади в 68,3 тысяч квадратных метров. Стоимость работ – свыше 67,5 млн рублей.