Ремонт подъезда к гребному каналу завершается в Барнауле

Освещение по дороге к гребному каналу Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В эти дни в Барнауле завершаются работы по ремонту подъезда к гребному каналу, где уже меньше через месяц состоится II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Сейчас там ведется монтаж мачт освещения, сообщают в пресс-службе администрации города.

- На участке дороги от Новосибирского тракта до спортшколы имени Константина Костенко завершили монтаж линии наружного освещения. Общая протяженность линии составила более двух с половиной километров, - сообщают в пресс-службе.

Ранее на этом же участке заменили асфальт и расширили проезжу часть там, где в этом была необходимость. Полная стоимость работ составила почти 42 млн рублей.

Напомним, II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ состоится с 20 по 23 мая.