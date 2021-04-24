Участок объездной дороги перекроют для ремонта

Движение будет разрешено только по одной полосе Фото: Анна СЕМИНА

С понедельника, 26 апреля, в Барнауле частично перероют движение по объездной дороге, в министерстве транспорта Алтайского края.

- С 26 по 30 апреля на участке объездной дороги протяженностью 450 метров (от ул. Власихинской до путепровода), будут выполняться работы по устройству асфальтобетонного покрытия локальными участками, - сообщают минтрансе.

На время ремонта движение будет организовано по одной из полос, так что для водителей это определенно создаст неудобства. Тем не менее, ремонт – это острая необходимость и придется на несколько дней смириться. По возможности, выбирайте иные пути объезда.

В будущем на указанном участке проведут реконструкцию. Это должно увеличить пропускную способность.

- На данный момент проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика для проектирования развязки. По окончании разработки проекта будут утверждены сроки выполнения работ, - добавляют в ведомстве.