Барнаул и Санкт-Петербург соединит прямой авиарейс

Первый рейс отправится уже 25 апреля Фото: Олег УКЛАДОВ

Из Барнаула вновь начнут летать самолеты. Первый в этом году рейс состоится уже завтра, 25 апреля, сообщает сайт «Вести 22».

- Барнаул в числе шести российских городов включён в перечень новых летних направлений аэропорта Пулково, - пишет источник.

Самолеты будут отправляться в Северную столицу в девять утра дважды в неделю – по средам и воскресеньям. Билет обойдется пассажирам по стоимости от семи тысяч рублей. Текущее расписание составлено до конца октября.

Билеты можно приобрести в кассах барнаульского аэропорта и на сайте авиакомпании Nordwind.