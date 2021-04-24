В Барнауле водитель от отчаяния разбил свою же машину

Эвакуация машины (Фото: скриншот видео "Инцидент Барнаул")

В пятницу в Барнауле произошло неординарное происшествие – водитель разбил собственную машину.

- Житель Барнаула обиделся, что его машину эвакуируют с инвалидного места, и разбил свою же тачку, чтобы она не досталась ГИБДД, - говорится в сообщении в паблике «Инцидент Барнаул».

Все началось с того, что водитель оставил свое авто на месте для инвалидов. Из-за этого настоящие инвалиды, проживающие в доме не могли припарковаться. Около недели легковушка простояла там. Соседи сначала просили ее владельца переставить машину, потом начали пытаться вызывать эвакуатор и вот наконец накануне он приехал вместе с ГИБДД.

Водитель легковушки был настолько расстроен тем фактом, что теперь его машину отвезут на штрафтоянку, что решил ее разбить. Судя по видео, на «помощь» ему пришли другие очевидцы. Возможно это были его друзья.