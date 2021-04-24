За неделю в Алтайском крае клещи покусали больше 150 человек

Случаев заболевания энцефалитов нет Фото: Анна СЕМИНА

За прошедшую неделю в Алтайском крае с жалобами на присасывание клещей к медикам обратились 152 жителя региона, сообщает пресс-службе управления Роспотребнадзора.

- С начала сезона активности клещей (05.04.2021 г.) в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратилось более 180 человек. За аналогичный период прошлого года было 847 пострадавших, - сообщают в ведомстве.

Из общего числа обратившихся 88 – это дети до 14 лет. В прошлом году их было значительно больше - 368. В краевой столице ситуация спокойнее – пострадал 41 человек.

- Всем подлежащим детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение, - подчеркивают в ведомстве.

Однако в это же время есть не очень хорошие новости – зафиксирован один случай подозрения на заболевание сибирским клещевым тифом. Это взрослый житель Барнаула.