Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 24 апреля 2021 года составило 49 189

За последние сутки из больниц выписали 90 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 24 апреля 2021 года увеличилось на 80 новых случаев и составило 49 189.

- За минувшие сутки в крае зарегистрировано 80 новых случаев заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 27, Бийск – 13, Рубцовск – 9, Бийский район – 6, Локтевский, Смоленский районы – по 5 заболевших, Ключевской район – 3, Калманский, Советский, Усть-Пристанский районы – по 2 заболевших, Алейск, Новоалтайск, Змеиногорский, Зональный, Новичихинский, Угловский районы – по 1 заболевшему, - сообщают в региональном оперштабе.

Выписку получили 90 пациентов. Таким образом, за все время наблюдения коронавирусных пациентов, победить болезнь смогли 44 115 человек. Скончались за минувшие сутки восемь инфицированных (общее число – 2921).