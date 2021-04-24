Парковый сезон открывается в Барнауле

Аттракцион "Гусеница" (фото: предоставлено парком)

Парк «Солнечный ветер» в субботу, 24 апреля, проведет технические открытие парка. Жителей краевой столицы приглашают принять в нем участие, сообщает пресс-служба администрации города.

- Из-за погодных условий пока будут работать не все аттракционы: дожидаться более теплой погоды будут водные развлечения и такие аттракционы, как лабиринт и батут, - говорят в администрации.

В общей сложности в парке будет работать 18 аттракционов – от детских до семейных и экстремальных. Все они прошли сезонные испытания и готовы к работе. Обслуживающий персонал также прошел обучение. Узнать сотрудников можно по фирменным фартукам.

Что касается безопасности, то клещей в парке нет, сотрудники работают в масках, при каждом аттракционе есть специальные жидкости для обработки рук и поверхностей.

Для комфортного пребывания в парке установлены бесплатные теплые туалеты, где есть горячая вода, а когда на улице холодно – там включают обогреватели.