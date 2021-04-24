В Бийске в честь 9 Мая сделают бесплатный проезд

Бесплатный проезд обещали в автобусах маршрутов № 44, 55 и 77 Фото: Олег УКЛАДОВ

Один из перевозчиков Бийска решил подарить жителям бесплатный проезд в честь праздника 9 мая. Об этом говорится в объявлении, расклеенном в маршрутках.

- Хочется поздравить всех ветеранов и жителей города Бийска с этим великим праздником! Пожелать всем крепкого сибирского здоровья, чтобы наше и будущие поколения чтили подвиги русских солдат, чтобы каждый в душе хранил вечную память о погибших воинах и благодарность за их мужество и отвагу, которые подарили мирное небо всем нам, — сказано в объявлении, фото которого попало в Телеграм-канал «Барнаул №1».

Причем, судя по объявлению, проезд будет бесплатным не только для ветеранов, но и для всех остальных категорий. Воспользоваться «подарком» можно в маршрутах № 44, 55 и 77.