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Общество23 апреля 2021 16:17

Мэрия не разрешает возвести в центре Барнаула 82-метровый небоскреб

На улице Партизанской запроектирован жилой комплекс «Arthouse» с двумя «свечками» в 18 и 25 этажей
Александра Сапожкова
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Стройка в Барнауле

Стройка в Барнауле

Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульская администрация запретила застройщику «Главалтайстрой» отклоняться от норм при возведении жилого комплекса Arthouse на улице Партизанской, 175. Там запроектированы две «свечки» в 18 и 25 этажей, сообщает Алтайский портал недвижимости.

- Компания обратилась в мэрию с просьбой дать разрешение на возведение зданий выше и шире, чем того требуют Правила землепользования и застройки города и нормы Градостроительного кодекса РФ. В частности, просили увеличить высоту большой блок-секции до 82 метров, хотя по нормам она не должна превышать 75 метров, - пишет портал.

Мэрия отказала по причине несоответствия требований документам территориального планирования. Очевидно, что проектировщикам придется уменьшить габариты.

Кстати, в другом постановлении мэрия распорядилась подготовить неподалеку участок для жилого комплекса на ул. Пролетарской, 99.