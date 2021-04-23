В отношении директора «Алтай - Сдобри» возбудили уголовное дело

В организации и по месту жительства подозреваемого проведены обыски Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле возбудили уголовное дело в отношении директора ООО «Алтай - Сдобри». Его подозревают в невыплате зарплаты сотрудникам, сообщает региональный Следком.

- С октября по декабрь 2020 года предприниматель не выплатил зарплату 16 сотрудникам. Задолженность составила не менее 773 тысячи рублей, - говорит старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

В организации и по месту жительства подозреваемого проведены обыски, изъята бухгалтерская документация, а также материальные ценности, на которые планируется наложить арест.

Дело расследуют по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности).

Отметим, основным видом деятельности предприятия ООО «Алтай - Сдобри» является производство хлебобулочных и кондитерских изделий.