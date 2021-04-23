День отца прошел в Алтайском крае

22 апреля в Комплексном центре социального обслуживания населения города Барнаула администрация Железнодорожного района и Фонд социальных проектов Александра Локтева организовали праздник, посвященный Дню отца в Алтайском крае. В этом году чествование 20 лучших отцов, по представлению школ и дошкольных образовательных учреждений Железнодорожного района, Фонд социальных проектов проводит юбилейный – пятый раз.

День отца прошел в Алтайском крае

Александр Локтев, основатель Фонда социальных проектов:

- Для каждого человека отец - это совершенно особенный человек. Отцовское воспитание закладывает в ребенке фундамент личности, учит защищать себя и разрешать конфликты, помогает успешно адаптироваться в обществе. К сожалению, не всем может посчастливиться иметь достойный образец для подражания. Поэтому, на наш взгляд, важно показывать и рассказывать о тех, кто каждый день скромно и достойно реализует свое главное предназначение - быть любимым и уважаемым Папой.

Чествование отцов мы проводим в разных форматах, и каждый раз - это интересный калейдоскоп историй. В этом году - администрация района вручает Благодарность за большой вклад в воспитание и образование детей, наш фонд - специальный подарок, а лучшие артисты нашего города дарят хорошее настроение. В целом получается теплая встреча по обмену опытом воспитания, и хороший заряд на будущее.