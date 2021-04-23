Около 9 тысяч детей получат путевки в детсады в Барнауле

Детский сад в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в 2021/2022 учебном году в детсады будет направлено около 9 тысяч детей. Из них около 6 тыс. - в возрасте до трех лет, сообщили в администрации Барнаула.

- Списки детей размещены на сайте комитета по образованию. За направлением в комитет приходить не нужно. Необходимо с 11 мая (не ранее) по 30 июня обращаться сразу в детсад, в который распределен ребенок, - пояснили в мэрии.

Сотрудники детсада по телефону оповестят родителей о дальнейшем порядке получения направления.

Оформить обращение в комитет по образованию можно через Интернет-приемную. В связи с ограниченным количеством детсадов (в заявлении можно указать только 5 приоритетных) часть детей в списках отсутствуют. Для них есть возможность получить места в других детсадах. Для этого в августе дополнительно организуют дни приема. Запись будет открыта на сайте комитета по образованию с 1 июня.

Подчеркивается, что места в детские сады будут предложены всем детям.

Получить информацию и рекомендации по решению проблем можно по телефонам:

- начальник отдела дошкольного образования - 56-90-09;

- специалист в Центральном районе - 56-90-08;

- в Ленинском районе - 56-90-06;

- в Железнодорожном - 56-90-10;

- в Октябрьском - 56-90-12;

- в Индустриальном - 56-90-05, 56-90-13.