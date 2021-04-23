Скриншот видео Бийского телевидения

В бийском центре соцобслуживания прошли обыски и были изъяты документы. В Следкоме возбудили уголовное дело, сообщает Бийский рабочий.

- К противоправным деяниям может быть причастна руководитель центра Людмила Чернова. На этой должности она 15 лет, - пишет издание. - По словам бывших сотрудников, им приходилось отдавать директору выписанные премии. И это было нормой. Также в центре были трудоустроены люди, которые исправно получали зарплату, но на работе не появлялись.

Впрочем, конкретного виновного пока нет - сейчас следователи изучают документы. Не исключено, что удастся выявить и другие противоправные факты.

Также не исключено, что среди фигурантов могут оказаться известные в Алтайском крае чиновники.