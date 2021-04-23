Алтайские студенты вышли в финал чемпионата CASE-IN Фото: предоставлено пресс-службой

Студенты Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова приняли участие в полуфинале Международного инженерного чемпионата CASE-IN по направлению «Электроэнергетика».

В полуфинальном отборе по этому направлению участвовали 16 команд вузов Сибири, Дальнего Востока, Южного федерального округа, Санкт-Петербурга. Каждая из команд-участниц должна была защитить задание-кейс, посвященное единой теме чемпионата «Устойчивое развитие». Перед командами стояла задача придумать концепцию в рамках темы «Активные энергетические комплексы» и включить в техническое задание возможность применения возобновляемых источников энергии.

Экспертами выступили специалисты крупнейших энергетических компаний страны.

Восемь команд вышли в финал чемпионата, две из них команды АлтГТУ им.И.И. Ползунова – команда студентов кафедры «Электроснабжение промышленных предприятий» АлтГТУ «Путь кабелей» и команда «Линии без потерь» кафедры «Электрификация производства и быта». Вместе с ними в финал вышли по две команды Национального исследовательского Томского политехнического, Санкт-Петербургского горного университета, команда Дальневосточного федерального университета и команда Саратовского государственного технического университета им.Ю.А. Гагарина.

Финал пройдет в мае в столице России.

CASE-IN – один из проектов платформы АНО «Россия – страна возможностей». Это международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди студентов, школьников и молодых специалистов.