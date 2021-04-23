В Барнауле на торги выставят лесной участок неподалеку от Черницкого кладбища

Скриншот Фото: Алтайский портал недвижимости

Барнаульские власти выставят на аукцион земельный участок рядом с Черницким кладбищем. Он имеет сельскохозяйственное назначение, сообщает Алтайский портал недвижимости.

- Площадь участка 31,5 тыс. квадратных метров, он имеет неровные формы. Территория находится на западе от поселка Черницк, прямо посреди лесного массива, - пишет портал.

Неподалеку расположены также озера, автотрасса и железная дорога, частные дома. Вблизи находится другой поселок – Зимари.

Распоряжение об аукционе опубликовано на сайте мэрии.Там указано, что землю можно использовать для ведения пчеловодства.

В ближайшее время предстоит определить цену лота, время и условия аукциона.