На Алтае экс-начальнику жилищного управления предъявили обвинение по делу о детях-сиротах

Жилье в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае экс-начальнику Регионального жилищного управления предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при обеспечении жильем детей-сирот. Об этом сообщает региональный Следком.

- По данным следствия, в 2020 году при освоении средств на жилье на сумму более 1 миллиарда 211 миллионов рублей обвиняемый распорядился проводить закупочные процедуры только в крупных населенных пунктах края. В результате из запланированных 757 человек жилье не получил 401 человек в территориях, где закупочные процедуры не проводились, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

Кроме того, достоверно зная о решениях суда в пользу детей-сирот на получение жилья, чиновник умышленно не исполнил их.

Экс-чиновнику предъявили обвинение по статьям "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Злостное неисполнение служащим государственного учреждения вступившего в законную силу решения суда". Сейчас проводят сбор и закрепление доказательств.