31 топ-менеджер удостоен звания «Директор года – 2020. Алтайский край»

За 18 лет проведения конкурса звание «Директор года. Алтайский край» присвоено 225 топ-менеджерам Фото: Предоставлено организаторами

23 апреля в концертном зале санатория «Россия» в Белокурихе состоится награждение победителей краевого ежегодного конкурса «Директор года-2020. Алтайский край».

Победителями стал 31 руководитель в 10 номинациях, трое их них завоевали почетные знаки «Лидер экономики Алтайского края». Премии вручат в разделах: «Сельское хозяйство», «Промышленное производство», «Строительство», «Проектно-изыскательные работы», «Инженерные изыскания в строительстве», «Дорожное строительство», «Транспорт», «Банковская деятельность», «Страховые компании», «Здравоохранение».

Руководители признаны лучшими в своих отраслях за эффективную работу своих предприятий: увеличение объемов производства и продаж, рост заработной платы и налоговых отчислений. Даже в пандемийный год средний рост объемов производства и продаж среди победителей составил более 30 %. За 18 лет проведения конкурса звание «Директор года. Алтайский край» присвоено 225 топ-менеджерам. Большинство из них становятся победителями конкурса многократно. Этим руководителям вручается особая награда – почётный знак «Лидер экономики Алтайского края», которая имеет три категории значимости: серебряный знак – вручают за 3 победы в конкурсе, золотой – за 7 побед, бриллиантовый – за 10 побед.

Подробная информация на сайте краевого ежегодного конкурса «Директор года. Алтайский край»: https://direktor-altai.ru .