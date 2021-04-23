На Алтае предложили запретить несовершеннолетним продажу безалкогольного пива

Депутаты молодежного парламента Алтайского края предложили запрет на продажу безалкогольного пива детям Фото: Олег УКЛАДОВ

22 апреля на сессии депутаты молодежного парламента Алтайского края предложили запрет на продажу безалкогольного пива несовершеннолетним, передает Банкфакс.

- Будущее страны зависит от подрастающего поколения. В наших силах это поколение как-то обезопасить от тех или иных негативных факторов. Коммерческие структуры, конечно, будут против ограничений, но следует руководствоваться нравственными принципами воспитания, - сказал председатель комиссии по правовым вопросам Артем Субочев.

Он заявил, что алкогольное и безалкогольное пиво могут считаться однородными понятиями, так как схожи по названию и технологии приготовления. И что два вида напитков несут почти одинаковый вред здоровью без учета опьяняющих веществ. Более того, он нашел исследование о том, что «слабая» версия напитка даже опаснее.

Дискуссия дошла до сравнений с кефиром и квасом, которые могут содержать сравнимый процент этилового спирта (не более 0,5%). Но пока дело ограничилось лишь обсуждением.