Сенсорный светофор установили в Барнауле на улице Трактовой

В основном, светофоры в Барнауле работают в автоматическом режиме. Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Сенсорный светофор установили недавно в Барнауле на улице Трактовой в районе остановки "Пивзавод". Об этом сообщают горожане в паблике Барнаул 22.

- Чтобы перейти дорогу, к сенсорному датчику следует приложить ладонь. Тогда через несколько секунд для пешеходов загорается надпись "идите", а для автомобилей - красный свет, - пишут в паблике.

Соответственно, можно безопасно переходить проезжую часть.

Комментаторы добавили, что такой уже давно стоит на пересечении пр. Комсомольского и Кирова, но кнопка там удобнее.

Также один из барнаульцев отметил, что следует нормально настроить светофор на ул. Власихинской у "Ашана". По его словам, красный для пешеходов там горит больше минуты, а зелёный совсем мало, и пожилые пускаются в бег, чтобы успеть перейти проезжую часть.