Социальное партнерство стало одной из приоритетных задач ГК «Россети»

Общее собрание Фото: предоставлено пресс-службой

22 апреля прошло совещание по вопросам развития отношений в сфере социального партнерства в Группе компаний «Россети» в Сибирском макрорегионе.

В таком масштабном формате совещание в Сибири проходит впервые. А для России в целом – это уже второй подобный опыт. Участники собрания затронули такие важные темы, как развитие электросетевых компаний в среднесрочной перспективе в сфере социального партнерства, а также проблемы регулирования социально-трудовых отношений, преимущества и возможности Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике.

- На самом деле, такие встречи – это обычная история, поскольку взаимодействие в сфере социального партнерства является одним из условий выполнения задач любого работодателя. Мы хотим, чтобы сотрудники гордились тем, что работают в компании, - подчеркивает генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин. - Вопросов много, в том числе и тех, системных, которые накопились за несколько последних лет. Именно поэтому мы на базе «Россетей» проводим встречу на таком высоком уровне – с руководителями Ассоциации «ЭРА России» и Всероссийского электропрофсоюза.

Не обошли стороной и тему прошлого года, который проверил на прочность, без исключения, все предприятия. Для энергетиков он тоже был непростым: 70% офисных сотрудников и 28% производственного персонала перевели на удаленный формат. При этом в наиболее сложный период пандемии персонал получил надбавки. В общей сложности работники, которые находились на службе в офлайн режиме, в совокупности получили 2,4 млрд рублей.

- В этот период мы совместно решили ряд серьезных вопросов по дополнительным преференциям для работников. И мы достигли эффективных договоренностей с ПАО «Россети» для того, чтобы в этот сложный период поддержать персонал, сохранить заработную плату, что в конечном итоге позволило в период карантинных мероприятий обеспечивать работу электросетевого комплекса страны, - отметил председатель Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз» Юрий Офицеров.

А вот, по мнению президента Ассоциации «ЭРА России» Аркадия Замосковного, ГК «Россети» в целом и «Россети Сибирь» в частности, на сегодня являются компаниями-флагманами в системе социального партнерства:

- Залогом стабильности для нас является эффективный диалог сторон. Мы ведем его на системной основе. Чтобы предупреждать возможные конфликты, чтобы заблаговременно выявлять и разрешать имеющиеся проблемы, чтобы открыто и прямо вести социальный диалог, - подчеркнул он.