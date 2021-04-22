17 лет колонии получил мужчина, напавший с ножом на двух девушек из Бийска

Следственные действия Фото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю

32-летний мужчина признан виновным в нападении и убийстве, а также в покушении на убийство двух девушек из Бийска. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

- Следствием и судом установлено, что вечером 18 октября 2020 года возле дома по улице Социалистической в городе Бийске находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина встретил двух незнакомых девушек. Ножом он нанес удар в живот одной из потерпевших, от которого она скончалась на месте происшествия, и два удара в грудь и живот ее подруге, после чего скрылся, - говорится в официальном релизе ведомства.

Как стало известно, ранее мужчина уже привлекался к уголовное ответственности за продажу наркотиков. В жизни он так и не смог устроиться: работы не имел, жил в шалаше, который организовал в лесу, занимался сбором металлолома.

Жажду порезать незнакомых ему людей он объяснил тем, что у него внезапно проснулась неприязнь к ним, и он достал нож. Свою вину мужчина признал еще на стадии предварительного следствия. Суд назначил ему 17 лет колонии строгого режима.