Бывший барнаульский футболист стал тренером команды из премьер-лиги

Яков Эрлих Фото: предоставлено пресс-службой

Воспитанник барнаульского футбола Яков Эрлих вошел в тренерский штаб команды из Российской премьер-лиги «Уфа», сообщает пресс-служба клуба.

- 32-летний специалист работал ранее тренером по физподготовке в ФК «Олимп-Долгопрудный», а также тренером-аналитиком в женской сборной России U-19, - отмечают в пресс-службе коллектива.

Напомним, Яков является воспитанником СШОР «Динамо» и играл за команду мастеров «Динамо-Барнаул» в 2006-м году и в сезоне-2015/16.

- Приветствуем Якова Николаевича и желаем ему успехов в нашей команде! – добавляют в «Уфе».