Нашлось объяснение ошибочной прививке от коронавируса в Барнауле

Минздрав продолжает проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле продолжается проверка по факту прививки от коронавируса, которую ошибочно поставили пациенту, но министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов уже назвал предварительные выводы. Об этом 22 апреля он рассказал во время пресс-конференции.

-Медицинские работники – это люди, которые могут ошибаться. Особенно при том серьезном ажиотаже, в котором они работают, - прокомментировал чиновник.

Окончательные выводы по проверке станут известны на следующей неделе.

Напомним, об ошибочной прививке в социальных сетях рассказала жительница Барнаула. По ее словам, ее мужу должны были поставить вакцину от гепатита и дифтерии, а поставили от коронавируса.