В МТА готовят спектакль о Валерии Золотухине

Валерий Золотухин был художественным руководителем МТА с 2003 по 2013 годы Фото: Олег УКЛАДОВ

Молодежный театр Алтая готовит постановку, в основу которой легло творчество нашего земляка Валерия Золотухина. Премьера состоится 20 и 21 мая, сообщают в МТА.

- В него вошли рассказ «Старики», отрывки из повестей «Вдребезги» и «На Исток-речушку, к детству моему», в которых много автобиографичного, проза из дневников артиста, фрагменты писем, - рассказывают в театре.

Постановка получила название «Пой, Вовка…». В ней рассказывается о простом мальчишке из маленькой деревни. Он получил серьезную травму, которая сделала его инвалидом. Смириться с новым состоянием мальчик не может и хочет уйти из жизни.

- Но вдруг он услышал по радио, как поет Сергей Лемешев, и решил стать таким же великим певцом. Поступил в московское музыкальное училище, потом понял, что хочет быть великим артистом, потом – писателем, - продолжают в театре.

В итоге, юноша ставит перед собой все новые и новые задачи, и каждый раз находит новое решение.

Спектакль «Пой, Вовка…» приурочен к 80-летию Валерия Золотухина.

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