На заснеженной трассе в Алтайском крае перевернулся катафалк

Место аварии (фото: скриншот видео паблика "Инцидент Барнаул")

В четверг, 22 апреля, в Алтайском крае произошло ДТП с участием катафалка, пишет паблик «Инцидент Барнаул»

- Участником ДТП на трассе за Павловском в сторону Ребрихи оказался катафалк, - сообщают очевидцы.

На кадрах, опубликованных в группе в социальной сети «Вконтакте», было видно, что катафалк слетел с дороги в кювет и перевернулся на крышу. Рядом с ним лежит гроб.

Ранее утром в сообществе уже появлялось сообщение об этой аварии. Очевидцы говорили, что на трассе все же произошло столкновение легковушки с катафалком. И именно из-за этого он съехал в кювет. О возможных пострадавших информации нет.