Ольга Бузова приедет в Барнаул

Ольга Бузова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известная певица Ольга Бузова в эту субботу, 24 апреля, приедет в Барнаул и посетит ТРЦ GALAXY.

- В 15.00 встречаем звезду вечеринки — великолепную Ольгу Бузову! – говорится в объявлении магазина «Летуаль» в Instagram. - Она расскажет, как идти вперед, не обращая внимания на хейтеров, и добиваться всех поставленных целей.

Организаторы также призывают пользователей оставлять для звезды вопросы и возможно, она на них ответит.

Помимо этого Ольга намерена презентовать в Барнауле палетку для макияжа «Под звуки поцелуев» собственного производства. Те же девушки, которые купят ее, смогут получить от Бузовой автограф и селфи.

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