8 смертей от коронавируса за сутки зарегистрировали в Алтайском крае

За все время наблюдения инфицированных, скончалось 2 906 пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным на утро 22 апреля, в Алтайском крае за сутки зарегистрировано еще восемь смертей от коронавируса. Такие данные приводит оперативный штаб региона.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 49 025 человек, в том числе 3356 детей. Выздоровели всего 43962 (+76) человека. Умерло 2 906 (+8) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 2 016 (+8) человек; иные причины смерти – 890 (+0) человек, - передает источник информации.

Всего за сутки было установлено еще 83 случая заражения. Они относятся к следующим территориям: Барнаул – 27, Бийск - 12, Рубцовск, Бийский, Поспелихинский районы – по 4 заболевших, Заринск, Яровое, Локтевский район, Третьяковский районы – по 3 заболевших, Крутихинский, Советский, Усть-Калманский районы – по 2 заболевших, Алейск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Алтайский, Благовещенский, Бурлинский, Змеиногорский, Зональный, Калманский, Новичихинский, Суетский, Троицкий, Хабарский, Шипуновский районы – по 1 заболевшему.

Остаются на лечении в госпиталях 874 инфицированных и 332 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Дома терапию получают 16 бессимптомных вирусоносителей, а также 93 пациента с вирусной пневмонией.