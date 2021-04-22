Еще одну региональную трассу открыли в Алтайском крае после подтопления

Перекрытая трасса Фото: предоставлено пресс-службой

По данным на утро 22 апреля, в Алтайском крае открыли движение еще по одной региональной трассе. Оно было ограничено из-за подтопления, сообщают в пресс-службе правительства края.

- Сегодня, 22 апреля, в Солтонском районе снято ограничение на участке дороги Акатьево - Сузоп – Новотроицк, - отмечает источник.

Ситуация по дорогам в целом, находится на постоянном контроле министерства транспорта Алтайского края. Так на данный момент все еще закрыто движение на двух трассах: в Алейском по дороге Алейск - Безголосово - К-13, в Целинном - К-05 - Марушка - Дружба - Рупосово - К-05. Вместе с тем, есть альтернативные пути объезда.

Актуальную информацию о проезде можно получить по телефонам:

дежурныи Алтаи автодора - (3852) 50-75-12, 8-800-222-31-69;

дежурныи Управления федеральных автомобильных дорог «Алтай» - (3852) 63-14-59;

дежурныи Главного управления МЧС России по Алтайскому краю - (3852) 20-26-10;

дежурныи УГИБДД Главного управления МВД России по Алтайскому краю - (3852) 39-35-86.