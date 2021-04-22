На Алтае молодой человек угнал машину, чтобы сдать ее в металлолом

Машину вернули законному владельцу Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае полицейские завели уголовное дело на 21-летнего селянина, которого подозревают в краже автомобиля. Он хотел сдать его в металлолом, сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

- В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Белокурихинский» поступило заявление от жителя села Шульгин Лог, 1993 года рождения, который рассказал, что у него на трассе сломался автомобиль ВАЗ-21074, 2004 года выпуска. А пока мужчина ходил за помощью, неизвестные украли транспортное средство, - сообщают в ведомстве.

Подозреваемого установили быстро. Им оказался 21-летний житель соседней деревни. Парня допросили, и выяснилось, что он увидел машину на обочине и попросил знакомого отбуксировать ее на окраину ближайшего села, где находится пункт приема металла. Однако там автомобиль не приняли, так как не оказалось документов на него.

В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде.