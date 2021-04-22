Школьная учительница сама «отдала» мошенникам деньги

Мошенников разыскивает полиция Фото: Олег УКЛАДОВ

Школьная учительница из Бийска получила звонок от банковского «робота» и сама продиктовала ему секретный код, с помощью которого злоумышленники похитили у нее деньги, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- Накануне 47-летней школьной учительнице позвонили неизвестные. Голос в трубке сообщил, что злоумышленники пытаются оформить на нее кредит и сразу же озвучил порядок действий, чтобы завершить сомнительные операции, - поясняют в ведомстве.

А порядок действий состоял в том, что женщина должна была зайти в мобильное приложение банка, выбрать конкретную сумму (в ее случае 160 тысяч рублей), срок действия кредита (32 месяца). Затем на ее телефон пришел код. Его-то она и передала мошенникам. Результатам всех манипуляций стали списанные со счета 70 тысяч рублей и кредит.

По данному факту возбуждено уголовное дело.