В Нагорном парке Барнаула появились белочки

Белочки родились и выросли в барнаульском зоопарке Фото: Анна СЕМИНА

В среду, 21 апреля, на территории Нагорного парка Барнаула выпустили белочек. Об этом на своих страницах в социальных сетях рассказали сотрудники местного зоопарка.

- Сегодня эти белочки будут выпущены на территории Нагорного парка. Это программа, которую барнаульский зоопарк проводит уже на протяжении четырех лет. Мы ежегодно выпускаем белок в природную среду города Барнаула. Нагорный парк мы выбрали не случайно: сегодня это место притяжения туристов, сегодня в нем отдыхает большое количество гостей. Там для них подготовлены дома, кормушки, и корм мы тоже заготовили, - говорит директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев.

Сотрудники зверинца надеются, что жители и гости краевой столицы проявят сознательность, и не будут кормить белок едой, не предназначенной для этого. В противном случае такие «подачки» могут привести к их гибели. Массовые случаи мора белок уже происходили непосредственно в зоопарке.