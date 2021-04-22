На Алтае нашли двух пропавших маленьких детей

Пропавшие дети Фото: со страницы vk.com/incident_22

В Алтайском крае завершены поиски двух пропавших маленьких детей. 11-летняя девочка и ее 12-летний брат ушли вечером из дома в селе Березовка 21 апреля. Об этом сообщает паблик Инцидент Барнаул.

- Они ушли из дома на улице Тихая в селе Березовка с 18.00 до 21.00. Последний раз их видели в селе около 18.00 рядом с магазином «Алтай», - пишет сообщество.

Девочка ростом около 145 см, полного телосложения, русые волосы ниже плеч. Была одета в фиолетовую жилетку, черные брюки, белую шапку. Мальчик ростом около 160 см, русые волосы, в синем пуховике, темных брюках и черной шапке.

Детей нашли утром 22 апреля, где они были, не уточняется.