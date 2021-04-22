В Барнауле приостановили продажу и пополнение транспортных карт

Пока пополнить и купить карты можно в киосках сети «Роспечать-Алтай» или павильонах «Союзпечать-Алтай» Фото: Анна СЕМИНА

С сегодняшнего дня, 22 апреля, в Барнауле временно приостановили продажу и пополнение транспортных карт в киосках сети «Лига Пресс», сообщает пресс-служба мэрии.

- С 22 апреля в течение нескольких дней горожане не смогут приобрести и пополнить транспортные карты в киосках торговой сети «Лига Пресс». О времени возобновления такой возможности будет сообщено дополнительно, - подтверждают в МУП «Центртранс» Барнаула.

Пока что такая возможность есть в киосках сети «Роспечать-Алтай» или павильонах «Союзпечать-Алтай» по следующим адресам:

пр. Красноармейский, 51

ул. Кулагина, 28

ул. Челюскинцев, 69

пос. Южный, ул. Герцена, 2

пересечение улиц Новосибирской и Весенней, 4

пр. Ленина, 46

пр. Космонавтов, 12 (проходная БШЗ)

ул. Шумакова, 62

ул.Л.Толстого, 38

пр. Космонавтов, 6В Гипермаркет

ул. Юрина, торговый ряд «Солнышко».

Пополнить карты можно через сайт «Центртранса», а также через сервисы Сбербанка.