В Барнауле приостановили продажу и пополнение транспортных карт

Пока пополнить и купить карты можно в киосках сети «Роспечать-Алтай» или павильонах «Союзпечать-Алтай»
Фото: Анна СЕМИНА
С сегодняшнего дня, 22 апреля, в Барнауле временно приостановили продажу и пополнение транспортных карт в киосках сети «Лига Пресс», сообщает пресс-служба мэрии.
- С 22 апреля в течение нескольких дней горожане не смогут приобрести и пополнить транспортные карты в киосках торговой сети «Лига Пресс». О времени возобновления такой возможности будет сообщено дополнительно, - подтверждают в МУП «Центртранс» Барнаула.
Пока что такая возможность есть в киосках сети «Роспечать-Алтай» или павильонах «Союзпечать-Алтай» по следующим адресам:
пр. Красноармейский, 51
ул. Кулагина, 28
ул. Челюскинцев, 69
пос. Южный, ул. Герцена, 2
пересечение улиц Новосибирской и Весенней, 4
пр. Ленина, 46
пр. Космонавтов, 12 (проходная БШЗ)
ул. Шумакова, 62
ул.Л.Толстого, 38
пр. Космонавтов, 6В Гипермаркет
ул. Юрина, торговый ряд «Солнышко».
Пополнить карты можно через сайт «Центртранса», а также через сервисы Сбербанка.