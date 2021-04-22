Более 3 млн рублей похитили во время работ на котельной в Камне-на-Оби

Дело могут возбудить по статье "Присвоение или растрата" Фото: Анна СЕМИНА

Каменская межрайонная прокуратура завершила проверку по факту технического перевооружения котельной №29 в Камне-на-Оби и установила факт нарушения законодательства и хищение средств.

- В ходе проверки выявлен факт хищения денежных средств в размере более трех миллионов рублей, - сообщают в пресс-службе ведомства.

В первую очередь прокуратура проверяла соблюдение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. Так как было выявлено хищение средств, это нарушило права и законные интересы жителей города, которые находятся в зоне обслуживания котельной. Дело в том, что до сих пор оборудование котельной не запустили.

Прокуратура уже передала собранные материалы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «Присвоение или растрата». Виновник может отправиться за решетку на срок до десяти лет.