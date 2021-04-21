Жительница Новоалтайска перевела лжецелительнице почти полмиллиона рублей

Уголовное дело возбудили по статье 159 УК РФ – мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Новоалтайска перевела лжецелительнице из интернета более 469 тысяч рублей. Об этом случае рассказали в пресс-службе МВД по Алтайскому краю

– Как рассказала женщина, информацию о целительнице она нашла в интернете, в одной из социальных сетей, после чего связалась с ней. После проведения различных ритуалов потерпевшая перечислила на банковскую карту незнакомки 469 100 рублей различными суммами несколькими переводами, – пояснили в ведомстве.

Только после перевода денег женщина поняла, что ее обманули. Уголовное дело возбудили по статье 159 УК РФ – мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.