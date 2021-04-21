Следователи возбудили уголовное дело после смерти рабочего на заводе в Рубцовске

Рабочему разорвало внутренние органы и сломали ребра. Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Рубцовске возбудили уголовное дело против 36-летней машинистки крана ООО «АлМет», сообщают в пресс-службе алтайского Следкома. Предполагается, что по ее вине мог погибнуть рабочий, которому разорвало внутренние органы и сломало ребра.

– По данным следствия, утром 10 апреля 2021 года работники ООО «АлМет» в городе Рубцовске - машинист козлового крана и 36-летний грузчик выполняли работы по погрузке металла в полувагон. Во время работы подозреваемая, управляя краном, начала подъем ковша, который находился в полувагоне вместе с грузчиком. В результате произошедшего потерпевшему были причинены травмы не совместимые с жизнью в виде перелома ребер и разрыва внутренних органов, – рассказали в пресс-службе регионального СК.

На данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего. Проводятся необходимые судебные экспертизы.