Полицейские арестовали бийчанина, который обустроил в гараже оранжерею с коноплей

Он оснастил помещение всем необходимым: системой вентиляции, освещением, поливом и отоплением. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Бийске полицейские задержали 32-летнего местного жителя, которого подозревают в изготовлении и сбыте марихуаны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

– По предварительным данным, подозреваемый выращивал коноплю, после чего сбывал наркотики через созданный интернет-магазин. Противоправную деятельность мужчина вёл с ноября 2020 года, организовав наркооранжерею у себя в гараже, – сообщили в ведомстве.

Бийчанин подошел к делу с особым трепетом и, даже можно сказать, профессионализмом. Он оснастил помещение всем необходимым: системой вентиляции, освещением, поливом и отоплением. В наркооранжерее постоянно поддерживалась комфортная для растений влажность и температура. Подозреваемый признался, что семена марихуаны для будущих посадок заказывал исключительно экзотических сортов в зарубежных интернет-магазинах

Во время обыска правоохранители изъяли у подозреваемого 16 кустов конопли и три пакета с уже готовым веществом весом почти полтора килограмма. Возбуждено уголовное дело, мужчину арестовали.