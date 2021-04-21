Во время ночного пожара в Барнауле погиб один человек

Загорелась квартира на первом этаже. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Сегодня ночью, 21 апреля, в многоэтажке на улице Попова произошел пожар. Загорелась квартира на первом этаже, сообщают в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.

– В результате были эвакуированы по лестничным маршам 14 человек, в том числе три ребёнка. Двадцать одна минута потребовалось огнеборцам для ликвидации открытого горения, площадь пожара составила три квадратных метра, – рассказала в пресс-службе ведомства.

К несчастью на месте пожара был обнаружен один погибший. Им оказался хозяин квартиры 1946 года рождения. Причины возгорания пока неизвестны, их установят специалисты.