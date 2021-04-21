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Происшествия21 апреля 2021 12:50

Во время ночного пожара в Барнауле погиб один человек

Пожар потушили за 21 минуту
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Загорелась квартира на первом этаже.

Загорелась квартира на первом этаже.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Сегодня ночью, 21 апреля, в многоэтажке на улице Попова произошел пожар. Загорелась квартира на первом этаже, сообщают в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.

– В результате были эвакуированы по лестничным маршам 14 человек, в том числе три ребёнка. Двадцать одна минута потребовалось огнеборцам для ликвидации открытого горения, площадь пожара составила три квадратных метра, – рассказала в пресс-службе ведомства.

К несчастью на месте пожара был обнаружен один погибший. Им оказался хозяин квартиры 1946 года рождения. Причины возгорания пока неизвестны, их установят специалисты.

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